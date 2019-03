Fusioniertes Unternehmen schafft treibende Kraft für eine sichere, vernetzte Zukunft in einem breiten Branchenspektrum

Einander ergänzende globale Kundenstämme in den Bereichen Unterhaltung, Mobilnetz und Internet der Dinge

Etabliertes Geschäftsleitungsteam spiegelt die Stärken und Kompetenzen beider Unternehmen wider

Inside Secure (Euronext Paris: INSD), Anbieter von Sicherheitslösungen für mobile und vernetzte Geräte, meldete heute den erfolgreichen Abschluss der Übernahme von Verimatrix.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190228006135/de/

Die Fusion beschleunigt die Umsetzung des strategischen Fahrplans des Unternehmens und bietet einen verbesserten Wertvorschlag für seine Kunden, insbesondere dank einer ausgedehnten Reichweite für die sichere Transformation vernetzter Dienstleistungen in einer breiten Vielfalt von Märkten. Durch die Fusion entsteht ein einzigartiges Angebot im Markt der Unterhaltungssicherheit sowie eine verstärkte Position im Bereich von Software- und Hardwaresicherheit für den Mobilfunk, das Internet der Dinge (IoT) und vernetzte Fahrzeuge. Hinzu kommen neue Wachstumschancen bei Big-Data- und Geschäftsanalyseanwendungen. Das fusionierte Unternehmen ermöglicht Geschäftserfolge durch zuverlässige Fachkenntnisse und benutzerfreundliche Sicherheitslösungen.

In einer Stellungnahme zu der Meldung erklärte Amedeo D'Angelo, Chairman und CEO des fusionierten Unternehmens: "Ich freue mich sehr, das Verimatrix-Team mit seiner Expertise willkommen zu heißen, denn damit entsteht ein ernst zu nehmender Akteur im Bereich cloud-basierter Sicherheit und Analysen. Dies ist ein spannender Zeitpunkt für das neue, kombinierte Unternehmen, das nun ideal aufgestellt ist, ein echtes Kraftpaket für software-basierte Sicherheit und Analysen zu präsentieren. Mit vereinten Kräften können wir unseren Kunden den besten Wertvorschlag in Sachen Sicherheit anbieten, angefangen bei der Unterhaltungs- und Mobilnetzbranche und dann auch in Märkten wie das Internet der Dinge und vernetzte Fahrzeuge. Gleichzeitig werden wir die Datenanalysefähigkeiten von Verimatrix in unseren Endmärkten einsetzen und weiteren Wert für unsere Aktionäre schöpfen. Ich möchte mich nochmals herzlich bei unseren Aktionären für ihre Unterstützung bei der Finanzierung dieser Übernahme bedanken."

Das fusionierte Unternehmen wird von einem etablierten Geschäftsführungsteam geleitet, das die Stärken und Kompetenzen beider Unternehmen unter der Leitung von Amedeo D'Angelo vereint. Das vorrangige Ziel besteht in einer reibungslosen und effizienten Integration von Unternehmenskultur und Geschäftsbetrieb, um weiteres Wachstum zu erzielen. Steve Oetegenn, der frühere President und Chief Sales and Marketing Officer von Verimatrix, wurde zum Chief Operating Officer des fusionierten Unternehmens ernannt.

Für den 100-prozentigen Besitz der Aktien von Verimatrix leistete Inside Secure beim Abschluss eine Barzahlung von 138,1 Millionen US-Dollar, und ein zusätzlicher Betrag von 9,8 Millionen US-Dollar wurde hinterlegt, um (i) potenzielle nach dem Abschluss notwendige Anpassungen und (ii) einen auf 8 Millionen US-Dollar geschätzten Earn-out-Betrag abzudecken. Der endgültige Earn-out-Betrag wird im zweiten Quartal 2019 nach dem Abschluss der Jahresabschlussprüfung der Ergebnisse von Verimatrix festgestellt.

William Blair agierte als Finanzberater und McDermott Will Emery als Rechtsberater von Verimatrix in Verbindung mit der Transaktion und Jones Day agierte als Rechtsberater von Inside Secure.

Terminkalender für die Bekanntgabe der Finanzergebnisse

Ganzjahresergebnisse 2018 6. März 2019 nach Börsenschluss Telekonferenz am 7. März, 08.30 Uhr (MEZ)

Über Inside Secure

Inside Secure (Euronext Paris INSD) ist im Bereich Sicherheitslösungen für mobile und vernetzte Geräte tätig und stellt Software, Silicium-IP, Tools, Dienstleistungen und das notwendige Know-how zum Schutz von Transaktionen, Identitäten, Inhalten, Anwendungen und Kommunikation der Kunden bereit. Mit seinen tiefgreifenden Fachkenntnissen und Erfahrungen in Fragen der Sicherheit bietet das Unternehmen Produkte mit fortschrittlichen und differenzierten Funktionen, die die gesamte Bandbreite der Sicherheitsanforderungen abdecken, um die hohen Ansprüche der Märkte für Netzwerksicherheit, das Internet der Dinge (IoT), System-on-Chip-Sicherheit, Videoinhalte und Unterhaltung, mobiles Bezahlen und Bankdienstleistungen, Unternehmen und Telekommunikation zu erfüllen. Die Technologie von Inside Secure wird zum Schutz der Lösungen für ein breites Kundenspektrum eingesetzt, darunter Diensteanbieter, Betreiber, Content-Vertriebe, Integratoren von Sicherheitssystemen, Gerätehersteller und Halbleiterhersteller. Weitere Informationen finden Sie unter www.insidesecure.com.

Über Verimatrix

Verimatrix spezialisiert sich auf die Ertragssicherung und -verbesserung für vernetzte Geräte und IP-basierte Dienste rund um den Globus. Im Interesse einer notwendigen Verbesserung des digitalen Austauschs zwischen Inhaltsanbietern und Videodienstbetreibern bietet Verimatrix Viewthority an, eine vernetzte Content-Vertriebsplattform, die seine preisgekrönten Lösungen VCAS Security und Verspective Analytics einsetzt und ein unerreichtes Partnerökosystem bereitstellt, um die Kosten zu senken und die mit bestehenden Vertriebs-Workflows verbundenen Komplexitäten zu verringern. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.verimatrix.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190228006135/de/

Contacts:

Ansprechpartner für Pressevertreter und Investoren

Investorbeziehungen

Richard Vacher Detournière

General Manager und CFO

+33 (0) 4 42 905 905

contactinvestisseurs@insidesecure.com

Brunswick

Julien Trosdorf

Jérôme Biscay

+33 (0)1 53 96 83 83

Insidesecure@brunswickgroup.com

Medienbeziehungen

Kelly Foster

+1 619-224-1261

kfoster@verimatrix.com

Unternehmenskommunikation

Brigitte Foll

Marcom Director

+33 (0) 4 42 905 905

communication@insidesecure.com