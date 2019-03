Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2019-03-01 / 07:00 *One Equity Partners unterstützt Inside Secure als neuer Ankerinvestor bei der Übernahme von Verimatrix, Inc.* _Transaktion kombiniert zwei führende Unternehmen für Software-basierte Sicherheitslösungen und Analytics in den Bereichen Entertainment und IoT_ *FRANKFURT - 1. März 2019 *- One Equity Partners (OEP), ein auf mittelständische Unternehmen spezialisierter Private Equity Investor, hat sich im Rahmen der Übernahme von Verimatrix, Inc., einem weltweit führenden Software-Sicherheitsanbieter für Contentschutz, als neuer Ankerinvestor an Inside Secure, einem führenden Anbieter von Software-basierten Sicherheitslösungen für mobile und vernetzte Geräte, beteiligt. Die Transaktion wurde durch ein dreistufiges, vollständig gedecktes Finanzierungspaket gesichert. Dieses besteht aus einer Cash-Komponente von Inside Secure in Höhe von rund 38 Millionen US-Dollar, Fremdkapital in Höhe von 54 Millionen US-Dollar und zwei zusätzlichen und vollständig gezeichneten Eigenkapitalkomponenten mit einem Gesamtbetrag von 60 Millionen US-Dollar (52 Millionen Euro). OEP beteiligte sich mit 30 Millionen Euro in Form einer Wandelanleihe. Die zweite Eigenkapitalkomponente besteht aus einer Kapitalerhöhung in Höhe von 22 Millionen Euro mit Vorzugszeichnungsrechten für Bestandsinvestoren, die vollständig gezeichnet wurde. Inside Secure bietet Sicherheitslösungen für mobile und vernetzte Geräte zum Schutz von Transaktionen, Identitäten, Inhalten, Applikationen und der Kommunikationen von Kunden. Verimatrix bietet Sicherheitssoftware für digitale Videodienste, die alle wichtigen Anbieter der digitalen Unterhaltungsindustrie nutzen. Beide Unternehmen verfügen über weitreichende Sicherheitsexpertise und gelten als führend in ihren jeweiligen Bereichen. Inside Secure und Verimatrix genießen das Vertrauen wichtiger Content-Eigentümer und Gerätehersteller, und bedienen einen vielfältigen und globalen Kundenstamm von Blue-Chip-Unternehmen in einer Vielzahl von vertikalen Märkten. Gemeinsam sind Inside Secure und Verimatrix somit einzigartig positioniert, um die gesamte Wertschöpfungskette vom Chip über Protokolle und Kommunikation bis hin zu Applikationen und Inhalten abzudecken. Das kombinierte Unternehmen deckt die Sicherheitsbedürfnisse in verschiedenen Endmärkten ab, die durch immer komplexere Herausforderungen der Cybersicherheit getrieben werden. Der Zusammenschluss beschleunigt die strategischen Roadmaps der Unternehmen und bietet Kunden ein verbessertes Leistungsversprechen sowie eine größere Reichweite, um vernetzte Dienste in einer Vielzahl von Märkten sicher zu transformieren. Gemeinsam schaffen Inside Secure und Verimatrix ein einzigartiges Angebot auf dem Markt für Unterhaltungssicherheit mit einem verstärkten Angebot im Bereich Soft- und Hardware-Sicherheit für mobile Anwendungen, das Internet der Dinge (IoT) und die vernetzte Automobilindustrie. "Die Akquisition von Verimatrix durch Inside Secure ist ein perfektes Beispiel dafür, wie One Equity Partners mit Managementteams zusammenarbeitet, um wertschaffende transatlantische Kombinationen zu ermöglichen", sagte Dr. Jörg Zirener, Senior Managing Director bei OEP. "Inside Secure und Verimatrix sind eine fantastische Ergänzung unseres Portfolios. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Team. Gemeinsam können beide Unternehmen ihr Wachstum beschleunigen und einen klaren Marktführer für Sicherheitslösungen im Entertainmentbereich schaffen, der Die beiden Eigenkapitaltransaktionen wurden durch die außerordentliche Hauptversammlung von Inside Secure am 21. Januar 2019 freigegeben. Die Transaktion wurde am 28. Februar 2019 erfolgreich abgeschlossen. # # # *Über One Equity Partners* One Equity Partners (OEP) ist ein Private Equity Investor, der sich auf den Industrie-, Gesundheits- und Technologiesektor in Nordamerika und Europa fokussiert. One Equity Partners formt Marktführer durch Identifizierung und Umsetzung von synergistischen Unternehmenskombinationen. Durch einen differenzierten Investitionsprozess, ein erfahrenes Führungsteam und eine langjährige Erfolgsbilanz ist OEP ein Partner des Vertrauens und schafft langfristigen Wert für seine Portfoliounternehmen. Seit der Gründung im Jahr 2001 hat das Unternehmen in mehr als 180 Unternehmen weltweit investiert und machte sich 2015 von JP Morgan unabhängig. One Equity Partners hat Büros in New York und Chicago sowie in Frankfurt. 