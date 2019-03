The following instruments on XETRA do have their last trading day on 01.03.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 01.03.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA KPSA XFRA BE0002183490 KINEPOLIS GRP 12-19 BD00 BON EUR N

CA AFJC XFRA DE000A19DMC0 AIR BERLIN FIN. 17/19 CV BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UEM5 DZ BANK IS.A868 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0B0V2 DEKABANK DGZ IHS.7256 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK6D4E2 DEKABANK DGZ OE.PF.2020 BD00 BON EUR N

CA XFRA GB00BYP78K91 SHENTON FIN. 17/20 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA NZADBDT004C1 ASIAN DEV. BK 2019 MTN BD01 BON NZD N

CA XFRA US904764AQ09 UNILEVER CAP. 13/19 BD01 BON USD N

CA XFRA USJ7771YAB32 SUMITOMO MIT T. 17/19REGS BD01 BON USD N

CA JFOB XFRA XS1031085514 JFM 14/19 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS1040422526 ABN AMRO BANK 14/19 FLR BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1040691344 IDB TRUST SERV. 14/19 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1041793123 NEX GROUP HDGS 14/19 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1042116746 KRED.F.WIED.14/19 MTN TN BD02 BON TRY N

CA PFEJ XFRA XS1574156540 PFIZER INC. 17/19 FLR BD02 BON EUR N

CA SO1 XFRA AU000000GOE3 GO ENERGY GROUP LTD EQ00 EQU EUR N

CA MI5 XFRA CA60254D1087 MINCO GOLD CORP. EQ00 EQU EUR N

CA CWZN XFRA US8195341081 SHAR.ECONOM.INTL DL -,001 EQ00 EQU EUR Y

CA 97C XFRA MT0001000109 CATENA MEDIA PLC EO-,0015 EQ01 EQU EUR N