FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 01.03.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 01.03.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

LLC XFRA AU000000LLC3 LENDLEASE GROUP STAPL.SEC 0.075 EUR

BI6 XFRA AU000000BIN7 BINGO INDUSTRIES LTD 0.011 EUR

XFRA XS1807511909 AG F.UMSATZF. 18/19FLRMTN

KSX XFRA US4990491049 KNIGHT-SWIFT TR. HLDGS A 0.053 EUR

3E7 XFRA US30034W1062 EVERGY INC. 0.416 EUR