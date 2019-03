FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 01.03.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 01.03.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

TSP XFRA US87936R1068 TELEFONICA BRASIL PFD ADR 0.101 EUR

H61A XFRA DE000A1H44U9 HANSASMAR.SELECT(CLASS-A) 1.250 EUR

OPJ2 XFRA LU0084489227 PTAM BALANCED PTF INH. 0.800 EUR

HJ3H XFRA DE0009766238 HANSAERTRAG 0.350 EUR

HJ3Y XFRA DE0009766212 HANSADEFENSIVE 0.180 EUR

HJ3F XFRA DE0008479155 HANSAEUROPA CLASS A 1.450 EUR

HJ3A XFRA DE0008479098 HANSAZINS 0.100 EUR

HJ3X XFRA DE0008479080 HANSAINTERNATIONAL CL. A 0.360 EUR

HJ3E XFRA DE0008479023 HANSASECUR 0.150 EUR

HJ3Z XFRA DE0008479015 HANSARENTA 0.470 EUR

NQ6Y XFRA DE0009753673 N-FDS NR. 1 EUROPA AMUNDI 1.500 EUR

BF5A XFRA US1156371007 BROWN-FORMAN CORP.A DL-15 0.145 EUR

UGR XFRA US90400P1012 ULTRAPAR PART. PFD ADR 1 0.163 EUR

FH6I XFRA AT0000760749 3 BANKEN LONG TERM EUR. T 0.271 EUR

SG6 XFRA US81663A1051 SEMGROUP CORP. A DL-,01 0.414 EUR

MH2 XFRA US8085411069 SCHWEITZER MAUDUIT DL-,10 0.385 EUR

PG4 XFRA US74251V1026 PRINCIPAL FINL GRP DL-,01 0.473 EUR

NKE XFRA US6541061031 NIKE INC. B 0.193 EUR

NY7 XFRA US60871R2094 MOLSON COORS B DL 0,01 0.359 EUR

MAS XFRA US5854641009 MELCO RESORTS+ENMT SP.ADR 0.136 EUR

MMX XFRA US5732841060 MARTIN MAR. MAT. DL-,01 0.420 EUR

MTZ XFRA US55261F1049 M+T BANK DL-,50 0.876 EUR

JBX XFRA US4663671091 JACK IN THE BOX DL-,01 0.350 EUR

BVXB XFRA US4655621062 ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1 0.004 EUR

OLZ XFRA US45031U1016 ISTAR INC. A DL -,001 0.079 EUR

HFF XFRA US4165151048 HARTFORD FINL SVCS GRP 0.263 EUR

71G XFRA US381427AA15 GOLDM.SACHS CAP.II PFD 0.010 %

FLU XFRA US3434121022 FLUOR CORP. (NEW) DL-,01 0.184 EUR

FG9 XFRA US19247A1007 COHEN + STEERS DL-,01 0.315 EUR

CXM XFRA US16359R1032 CHEMED CORP. DL 1 0.263 EUR

CF2 XFRA US1630721017 CHEESECAKE FACTORY DL-,01 0.289 EUR

CN7 XFRA US1491501045 CATHAY GENERAL DL-,01 0.272 EUR

3CV XFRA US1266331065 CVR PARTNERS L.P. 0.105 EUR

FL9 XFRA US12662P1084 CVR ENERGY INC. DL-,01 0.657 EUR

BF5B XFRA US1156372096 BROWN-FORMAN CORP B DL-15 0.145 EUR