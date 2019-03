FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 01.03.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 04.03.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 01.03.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 04.03.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA DE000HSH5X46 HSH NORDBANK MZC 5 16/22 0.000 %

DJL4 XFRA IE0002554024 ALLIANZ JAP.SMA.COS A EO 0.221 EUR

R9C XFRA AU000000REA9 REA GROUP LTD. 0.344 EUR

TG9 XFRA AU000000CWY3 CLEANAWAY WASTE MNGMT 0.010 EUR

NWJ XFRA US30040W1080 EVERSOURCE ENERGY DL 5 0.469 EUR

CC3 XFRA US14808P1093 CASS INFORM. DL-,50 0.228 EUR

AXJ XFRA US0545611057 AXA EQUIT. HLDGS DL-,01 0.114 EUR

LWU XFRA AU000000CLH1 COLLECTION HOUSE LTD 0.026 EUR

2RC XFRA AU000000CCP3 CREDIT CORP. GROUP LTD. 0.225 EUR