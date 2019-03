The following instruments on XETRA do have their first trading day 01.03.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 01.03.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CT BPYB XBUL BG4000005190 BRAVO PROPERTY FUND REIT-SOFIA BSS0 EQU BGN N