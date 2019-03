FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 01.03.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 04.03.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 01.03.2019

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 04.03.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

FMQ XFRA US3024913036 FMC CORP. DL-,10

NU6A XFRA GB00B0D47T64 CABOT ENERGY LS -,01

TZ3 XFRA US8905161076 TOOTSIE ROLL DL-,69044