Das Thema der Woche: Barrick & Newmont

Diese Woche ging es Schlag auf Schlag. Am Montag gab Barrick Gold de facto ein Übernahmeangebot für Newmont Mining ab (hier die Fakten), auch wenn es kein Cash geben wird, sondern einen reinen Aktientausch. Nur zwei Tage später kam es dann zum Showdown in Hollywood, Florida. Auf der BMO-Konferenz sprach erst Barrick-CEO Mark Bristow und versuchte den Zuhörern den Deal schmackhaft zu machen. 7 Mrd. Dollar an Synergien verspricht der Südafrikaner, der einst übrigens meinte, eine gute Goldfirma könne nicht mehr als vier oder fünf Minen gleichzeitig betreiben. Seine Meinung hat er wohl geändert. Kurz darauf konnte auch das Newmont-Management in Florida vom Leder ziehen und bezeichnete das Angebot der Kanadier als "unqualifiziert" und verwies auf den Aktienkurs, der sich in den vergangenen Jahren deutlich besser als der von Barrick entwickelt habe. So oder so wird es spannend und es kommt auf die großen Aktionäre an. Mal wieder steht dabei auch Blackrock im Mittelpunkt. Die größte Investmentgesellschaft der Welt, die gefühlt an allen gelisteten Companys Anteile hält (wir übertreiben etwas!), besitzt 14 Prozent der Newmont-Anteile. Ohne Blackrock geht es also nicht. Aber Bristow hat ein Ass im Ärmel. Er wurde schließlich vom Barrick-Chairman John L. Thornton, seines Zeichen ein gewiefter Ex Goldman Sachs-Manager, auf den CEO-Posten berufen. Und wir alle ahnen, welche Verbindungen diese Investmentbank in die Welt der Investoren hat. Ohne die volle Rückendeckung seines Aufsichtsratschefs wird Bristow diesen Übernahmeversuch wohl kaum unternommen haben. Jetzt kommt es wohl (auch) auf die Macht des Goldman-Netzwerks an. Diese Geschichte dürfte uns jedenfalls das ganze Jahr begleiten. Sollte der Deal durchgehen, dann wird das Auswirkungen auf die ganze Branche haben. Denn eine fusionierte Barrick-Newmont wird nicht nur die mit Abstand größte Goldgesellschaft der Welt sein, sondern auch jede Menge Randaktivitäten abstoßen müssen. Zudem gilt es, auch die Goldproduktion steigern zu können. Und da kommt wiederum Nevada ins Spiel, das Stammland von Barrick und Newmont. Ganz exemplarisch hierfür steht dabei Corvus Gold, die ein großes Goldprojekt in Nevada entwickeln. Lesen SIe einfach hier weiter!

Q4: Banken erhöhen Positionen in Silber-ETF

International aktive Banken haben im vierten Quartal ihre Positionen im weltgrößten Silber-ETF iShares Silver weiter ausgebaut. So haben JP Morgan (+140 %) und Goldman Sachs (+84 %) ihre Bestände in dem Exchange Traded Fund deutlich erhöht. Die britische Bank Barclays erhöhte ihre Position gleich um 194 % und hält nun 1,61 Mio. Anteile. Sie haben einen Wert von 24,19 Mio. US-Dollar. Allerdings reduzierte die Bank of America ihr Engagement um rund 20 Prozent. Sie bleibt aber mit 4,24 Mio. Anteilen der größte Anleger im iShares Silver.

China: Stahlproduktion steigt deutlich

Im Europa der EU-28 wurden im Januar laut dem Weltstahlverband nur 13,9 Mio. Tonnen Stahl produziert, ein Rückgang um 3,5 Prozent. Die chinesische Stahlproduktion stieg dagegen zu Jahresbeginn um 10,7 Prozent auf rund 2,5 Mio. Tonnen täglich, wie der chinesische Eisenerz- ...

