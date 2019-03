Der Euro hat am Freitag weiter unter der Marke von 1,14 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1373 Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,1416 Dollar festgesetzt.

Am Freitag stehen eine Reihe von Konjunkturdaten in der Eurozone und den USA an. Im Euroraum werden die Einkaufsmanagerindizes der Industrie erwartet. In den USA rücken am Nachmittag Stimmungsindikatoren für die Industrie und die Konsumenten in den Fokus./elm/jha/

