Der immer noch größte PC-Hersteller der Welt, Hewlett Packard, musste gestern seine Ziele reduzieren und das kostete 17 % Tagesverlust. Das sind gleich ein paar Milliarden mehr. PC ist neben Dell und Lenovo immer noch die dominierende Größe im PC-Markt aber auch in diesem Markt geht es darum: Menge ist nicht Gewinn! Die Bestrafung fiel etwas krass aus aber: PC ist inzwischen ein zwar etablierter Markt, doch ohne Dynamik. So ähnlich wird es in den nächsten Jahren den Smartphoneanbietern gehen, wenn nur noch ein neues Smartphone gekauft wird, wenn das alte abgelegt wird. Man muss nicht investiert sein.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info