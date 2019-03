Die Ölpreise sind am Freitag etwas gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 66,88 US-Dollar. Das waren 57 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 40 Cent auf 57,63 Dollar.

Der etwas besser als erwartet ausgefallene chinesische Caixin-Index für das verarbeitende Gewerbe sorgte am frühen morgen für Unterstützung. Am Vortag hatten noch schwächer als erwartet ausgefallenen Konjunkturdaten aus China beide Ölpreise belastet. China ist einer der größten Ölimporteure der Welt./elm/jha/

