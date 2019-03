Social-Media-Aktien standen in den letzten Jahren im Fadenkreuz, da die Anleger in Bezug auf Privatsphäre und Sicherheit die Risiken überdenken. Dennoch verzeichnen Social-Media-Aktien weiterhin ein solides Umsatzwachstum, das auf ihren Bemühungen basiert, den traditionellen Medien Werbegelder wegzunehmen. Diese beiden Gegenströmungen haben solche Aktien zu Schlachtfeldern unter den Anlegern gemacht. In dieser Quartalssaison bewegen sich zwei Social-Media-Unternehmen - Facebook (WKN:A1JWVX) und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...