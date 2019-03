Die Aktie von Aurora Cannabis konnte zuletzt zwar leicht zulegen konnte, die Aufwärtsbewegung gerät aber bereits wieder ins Stocken. Ein Befreiungsschlag wäre der Sprung über den horizontalen Widerstand, der sich aus den Zwischenhochs vom November 2018 sowie Februar 2019 ergibt. Deutlich an Fahrt gewinnt hingegen die Aktie von Canopy Growth. Das Papier schloss am Donnerstag an der Heimatbörse in Toronto mit einem Plus von 3,7 Prozent. Damit dürfte die Aktie die Outperformance gegenüber Aurora Cannabis weiter ausbauen.

