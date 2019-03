Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Bayer nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Er bleibe zunächst weiter an der Seitenlinie mit seiner Einstufung angesichts der bevorstehenden Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit Glyphopsat, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nach den Zahlen habe er geringfügige Änderungen an seiner Schätzung für den bereinigten Gewinn je Aktie vorgenommen./stk/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2019 / 21:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2019 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0003 2019-03-01/08:10

ISIN: DE000BAY0017