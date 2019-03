Empower Clinics Inc.: Empower beabsichtigt Eröffnung einer CBD-Extraktionsanlage DGAP-News: Empower Clinics Inc. / Schlagwort(e): Expansion Empower Clinics Inc.: Empower beabsichtigt Eröffnung einer CBD-Extraktionsanlage 01.03.2019 / 08:26 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Empower beabsichtigt Eröffnung einer CBD-Extraktionsanlage Die Eröffnung einer voll funktionsfähigen CBD-Extraktionsanlage in Portland, Oregon, wird im zweiten Quartal 2019 erwartet Vancouver, 28. Februar 2019. EMPOWER CLINICS INC. (CSE: EPW) (Frankfurt 8EC) ("Empower" oder das "Unternehmen") gab heute bekannt, dass das Unternehmen die Eröffnung einer voll funktionsfähigen CBD-Extraktionsanlage auf Hanfbasis im Großraum von Portland, Oregon, im zweiten Quartal 2019 beabsichtigt. Laut Erwartungen wird das erste Extraktionssystem eine Produktionskapazität von 6.000 kg Extrakt pro Jahr haben. Empower hat eine unverbindliche Konditionenvereinbarung mit Aibeida Lifetech Ltd. ("Aibeida") unterzeichnet, wonach sich Aibeida bereiterklärt hat: spezialisierte Extraktionsgeräte an Empower zu verkaufen und zu lizenzieren; den Anlagenausbau durchzuführen und Dienstleistungen einzurichten; die Lizenz- und Zulassungsvorgaben zu erfüllen, die Geräte aufzustellen, zu testen und in Betrieb zu nehmen und für die erste CBD-Extraktionsanlage von Empower laufendes Anlagenmanagement und Wartung zu bieten (die "geplante Transaktion"). Aibeidas Direktor und leitender Wissenschaftler in Kanada, Dr. Shuang Xie, PhD., wird Empowers CBD-Extraktionsanlage betreuen und leiten. Diese Anlage wird Empower laut Erwartungen eine vertikale Integration in die CBD-Versorgungskette bieten, Isolate, Destillate und Öle produzieren, was erfolgreiche Testergebnisse von Drittunternehmen in der ersten Testanlage gezeigt haben. "Das Erreichen der vertikalen Integration ist seit dem Beginn meine Zielsetzung gewesen, während wir versuchen die Wissenschaft hinter den auf hanfbasierten CBD-Therapien mit der Wirksamkeit der von Ärzten empfohlenen Behandlungsoptionen zu verbinden, die durch unser Kliniknetz, Online oder durch Handelspartnerschaften bereitgestellt werden," sagte Steven McAuley, CEO von Empower. Aibeidas Extraktionstechnologie umfasst Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie ("HPLC"), die der Ansicht nach im Vergleich mit herkömmlichen Extraktionstechniken stärkere Trennungsfähigkeiten, eine höhere Extraktionseffizienz und niedrigere Aufbereitungskosten besitzt. HPLC wurde bei der industriellen Produktion zahlreicher Produkte auf pflanzlicher Basis erfolgreich verwendet. "Aibeidas Technologie hat die Fähigkeit zur Produktion des vollen Hanfölspektrums, 99 % der kristallisierten CBD-Isolate und zur Trennung individueller Cannabinoide aus Hanf demonstriert," sagte Dr. Xie. "HPLC wird verbreitet als ein analytisches Hilfsmittel zur Unterstützung der in Analysezertifikaten aufgeführten Ergebnisse verwendet, was Dokumente sind, die von Qualitätssicherungsabteilungen oder Forschungslabors ausgestellt wurden und bestätigen, dass ein getestetes Produkt gewisse Spezifikationen erfüllt." Die erste CBD-Extraktionsanlage von Empower wird in den Vorbergen des Mt. Hood, Oregon, liegen und sich in der Nähe zahlreicher Hanffarmen in einem US-Bundesstaat befinden, in dem es beinahe 600 lizenzierte Hanffarmen gibt und damit an zweiter Stelle hinter Colorado liegt. Die gepachtete Anlage wird laut Erwartungen eine Fläche von 5.000 Quadratfuß besitzen, um die erste Extraktionslinie zu unterstützen mit Potenzial, bis zu vier der gleichen Produktionssysteme im Industriemaßstab zu beherbergen. Das Unternehmen beabsichtigt 1.000 Quadratfuß für die CBD-Produktherstellung für den Großhandel bereitzustellen und seine eigenen Sollievo-Produktlinien und die der Sun Valley Clinics herzustellen. Vor Kurzem hat das Unternehmen seine Absicht zum Erwerb der Sun Valley Clinics bekannt gegeben. Laut geplanter Konditionen wird Empower an Aibeida 1.000.000 USD in bar bei Abschluss der geplanten Transaktion und eine Leistungsrücklage von 250.000 USD für insgesamt 1.250.000 USD in bar zahlen. Ferner wird Empower bei Abschluss Stammaktien der Empower an Aibeida ausgeben (jeweils eine "Aktie" und gemeinsam die "Aktien"), die einen Gesamtwert von1.000.000 USD besitzen sowie zusätzliche Aktien im Wert von insgesamt 1.000.000 USD, die nach Abschluss in vierteljährlichen Raten über 36 Monate hinweg ausgegeben werden. Alle Aktiengegenleistungen werden laut Erwartungen auf einem vereinbarten Preis je Aktie basieren, der der 10-tägigen gewichteten durchschnittlichen Schlussnotierung der Aktien an der Canadian Securities Exchange (die "CSE") für den Zeitraum mit Ende am letzten Handelstag vor dem Abschluss entspricht. Die wichtigsten Punkte der Transaktion - CBD-Marktnachfrage: Die Verabschiedung des US$867 Mrd. umfassenden Agriculture Improvement Act (das "Agrargesetz") hat die Gelegenheit für die Produktion und den Verkauf einer Vielfalt von Produkten auf CBD-Basis geschaffen. Jüngste Berichte und Studien deuten darauf, dass die Verabschiedung des Agrargesetzes laut Brightfield Group bis 2022 eine 20-Milliarden-USD-Branche generieren könnte. - Anlagenspezifikationen: Eine neue 5.000 Quadratfuß gepachtete Anlage in Stahlbauweise auf einem Betonfundament mit hohen Räumen in einem Industriepark 40 Minuten südöstlich vom Flughafen Portland. Gebaut nach internen Spezifikationen zur Optimierung der CBD-Extraktion und erwartetem Verbrauch von 200 kg Hanfbiomasse pro Tag zur Produktion von 20 kg CBD-Extrakt. Die Anlage wird laut Erwartungen alle Lizenzierungs-, Genehmigungs- und Sicherheitsstandards für den Betrieb erfüllen und wird für die Unterbringung von bis zu vier HPLC-Extraktionssysteme und 1.000 Quadratfuß zur CBD-Produktherstellung konzipiert werden. - Wirkungen von CBD: CBD wirkt auf den Körper durch Interaktion mit dem Endocannabinoid-System, das in allen Säugetieren vorkommt. Das Endocannabinoid-System hat die Aufgabe ein breites Spektrum der Körperfunktionen zu regulieren wie z. B. Stimmung, Appetit, Schlaf, Hormonproduktion und sogar die Reaktionen des Nervensystems und des Immunsystems. Der Abschluss der geplanten Transaktion wird verschiedenen Konditionen unterliegen einschließlich des Abschlusses eines endgültigen Abkommens, der Durchführung der Due Diligence und des Erhalts aller notwendigen Genehmigungen der Aktionäre, des Board of Directors, dritter Parteien und der Aufsichtsbehörden einschließlich der Genehmigung der CSE. Der Abschluss wird davon abhängig sein, dass Empower eine Fremd- oder Eigenfinanzierung zur Beschaffung von Bruttoerlösen in Höhe von mindestens 3.000.000 USD durchführt. Der Abschluss der geplanten Transaktion wird am oder um den 30. März 2019 erfolgen. Die in Verbindung mit der geplanten Transaktion auszugebenden Aktien werden gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag unterliegen. Laut Erwartungen wird keine der in Verbindung mit der geplanten Transaktion auszugebenden Aktien gemäß des United States Securities Act aus dem Jahr 1933 in der jeweiligen Fassung (das "Gesetz aus dem Jahr 1933") oder geltender staatlicher Wertpapiergesetze registriert werden. Folglich können sie nicht ohne Registrierung oder einer entsprechenden Befreiung von solchen Registrierungsvorschriften Personen in den USA oder "US-Personen" (laut Definition in Vorschrift S des Gesetzes aus dem Jahr 1933) angeboten oder auf deren Rechnung oder zugunsten dieser Personen verkauft werden. Über Empower Empower ist ein führender Besitzer/Betreiber eines Netzwerks von mit Ärzten besetzten Kliniken, die sich darauf konzentrieren, Patienten bei der Verbesserung und dem Schutz ihrer Gesundheit durch die innovative Anwendung von medizinischem Cannabis zu helfen. Behandlungslösungen konzentrieren sich auf die Ausbildung, Daten und Wirksamkeit in Verbindung mit anderen Modalitäten zur Unterstützung von Patienten mit ernsten berechtigten Erkrankungen wie z. B. chronische Schmerzen, PTSD, Schlafstörungen, Opioid-Abhängigkeit, Epilepsie und mehr. Es wird erwartet, dass Empowers geschützte Produktlinie "Sollievo" Patienten eine Vielfalt von Verabreichungsmethoden für durch Ärzte empfohlene auf Cannabidiol (CBD) basierende Produktoptionen bieten wird, die in den Kliniken von Empower, Online und bei großen Einzelhändlern erhältlich sind. 