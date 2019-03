Das Analysehaus Jefferies hat Covestro nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Das vierte Quartal des Kunststoffherstellers sei besser als von ihm erwartet ausgefallen und der Ausblick weitgehend überraschungslos gewesen, schrieb Analyst Laurence Alexander in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Selbsthilfe-Initiativen des Konzerns dürften kurzfristig überschattet werden. Dabei verwies er mit Blick auf den weiteren Jahresverlauf auch auf mögliche Sorgen über Nachfragerisiken in den USA in den Jahren 2020 bis 2021./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2019 / 23:02 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2019 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0007 2019-03-01/08:36

ISIN: DE0006062144