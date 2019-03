Die Analysten der Baader Bank bestätigen CA Immo mit Hold und Kursziel 33,0 Euro. Die Gesellschaft veröffentlichte jüngst ein vorläufiges Bewertungsergebnis von 277 Mio. Euro, das entspricht 8,8% des Portfoliowerts (Baader Helvea e: 104 Mio. Euro). Die hohe Neubewertung ist das Ergebnis der anhaltenden Marktdynamik in Deutschland sowie der Umklassifizierung von Entwicklungsprojekten in Investment Properties im vierten Quartal. Basierend auf der über den Erwartungen liegenden Bewertung des Portfolios steigt der erwartete NAVps für 2018 um 6% auf 32,79 Euro, so die Analysten.

