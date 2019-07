Die Baader Bank hat ihre Anlageempfehlung für die Aktien von s Immo von "Hold" auf "Buy" angehoben. Auch das Kursziel änderten die Analysten von 17,00 auf nunmehr 21,00 Euro.

In einer Sektorstudie über die österreichische Immobilienbranche schreibt die Baader-Analystin Christine Reitsamer, dass die Anteilsscheine von s Immo eine "attraktive Bewertung gepaart mit einem attraktiven Total Shareholder Value Return" biete. Das Unternehmen liefere positive Nachrichten und bei der möglichen Fusion mit der Immofinanz seien die beiden Unternehmen in einer gleichstarken Verhandlungsposition.

Das FFO je Aktie für die s Immo beziffert die Baader Bank auf 0,99 Euro (2019), 1,04 Euro (2020) und 1,09 (2021). Bei der Dividende pro Aktie erwartet Baader 0,70 Euro im laufenden Jahr, 0,75 Euro im kommenden und 0,80 Euro im übernächsten Jahr.

Am Mittwoch schloss der Kurs von s Immo an der Wiener Börse mit plus 1,15 Prozent bei 19,30 Euro.

Analysierendes Institut Baader Bank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

(Schluss) rai

AFA0062 2019-07-03/18:56

ISIN: AT0000652250