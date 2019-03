Auf diese deutsche TecDAX-Spezialität hatten wir gestern an dieser Stelle hingewiesen. 17 % Tagesgewinn sind etwas viel. Nicht nachlaufen, aber: Die Zahlen von gestern sollten Sie sich noch einmal anschauen. Diese Spezialitätenklasse im TecDAX und außerhalb der Indizes ist eine der interessantesten Segmente am deutschen Markt in den kommenden Monaten. Dort herrscht Individualität in den Produkten, in der Marktdarstellung und anschließend an der Börse.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info