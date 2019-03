Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Freitag zu Handelsbeginn gesunken. Der für den deutschen Anleihemarkt richtungsweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,07 Prozent auf 165,20 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 0,19 Prozent.

Besser als erwartete Daten der chinesischen Industrie stimmten die Anleger an der Börse wieder risikofreudiger, was die Anleihen belastet. In Deutschland waren zudem die Einzelhandelsumsätze im Januar überraschend stark gestiegen und hatten die Erwartungen der Analysten übertroffen.

Im weiteren Handelsverlauf stehen die Einkaufsmanagerindizes der Industrie auf dem Programm. Am Nachmittag könnten Stimmungsindikatoren aus den USA für die Industrie und die Konsumenten für Bewegung an den Märkten sorgen. Besonderes Augenmerk liegt auf der monatliche Verbraucherumfrage der Uni Michigan sowie auf dem Einkaufsmanager-Index ISM./elm/jsl/jha/

ISIN DE0009652644

AXC0052 2019-03-01/09:00