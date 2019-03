Der deutsche Leitindex hat gestern die Rückkehr über die 11.500 Punkte geschafft. Lange Zeit sah es allerdings eher nach Verlusten aus. Der DAX startete schwach in den Tag und drehte erst nach US-Handelseröffnung ins Plus.



Marktidee: Deutsche Pfandbriefbank Die Deutsche Pfandbriefbank hat gestern Zahlen vorgelegt und die Märkte überzeugt. Die Aktie war mit einem Plus von mehr als fünf Prozent einer der stärksten Werte im MDAX. Damit setzt der Kurs die jüngste Erholungsrallye fort. In den Fokus rückt jetzt eine neue Widerstandszone. Direkt darüber liegt dann eine noch wichtigere Hürde.