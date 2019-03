Heute kommen wir unserem Bildungsauftrag mal wieder in geballter Form nach. Schließlich geht es um eine Firma, deren Name momentan noch eher sporadisch in den Gazetten auftaucht, was sich aber in Zukunft ändern könnte.



Die Rede ist von ServiceNow, einem Unternehmen aus Kalifornien, dessen Kursverlauf in den vergangenen drei Jahren und insbesondere in 2019 beeindrucken konnte. Worin ServiceNow genau seinen Geschäftszweck sieht, welche Firmen auf dessen Dienste zurückgreifen und welches Finanzunternehmen so innovativ ist, dass es als bis dato einziges hierzulande Hebelprodukte auf ServiceNow anbietet, das erfahren Sie in unserem heutigen X-perten-Video.