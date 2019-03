Die US-Bank JPMorgan hat Carrefour von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel auf 14,50 Euro belassen. Die Wettbewerbssituation habe sich für Carrefour in den europäischen Hauptmärkten entscheidend verschlechtert, schrieb Analyst Borja Olcese in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Konkurrenten würden mit ihren Niedrigpreis-Aktionen Carrefour immer mehr Marktanteile wegnehmen. Hier müsste das Management gegensteuern mit einer "kühnen" Strategieänderung. Angesichts eines steigenden Risikos mit Blick auf die Gewinnmargen werde die Aktie abgestuft./stk/bek

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

