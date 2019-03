Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Freenet angesichts der geplanten Übernahme von UPC Schweiz durch die Freenet-Beteiligung Sunrise Communications auf "Hold" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Die Bedingungen seien zu fordernd für die derzeitigen Sunrise-Aktionäre, schrieb Analyst Luigi Minerva in einer am Freitag vorliegenden Studie. Freenet habe bereits angekündigt, an einer Kapitalerhöhung nicht teilnehmen zu wollen./tih/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2019 / 20:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2019 / 03:10 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

