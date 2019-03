Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen und der Telefonkonferenz auf "Neutral" mit einem Kursziel von 28 Euro belassen. Die Zahlen für das vierte Quartal und der 2019er Ausblick seien besser ausgefallen als befürchtet, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es gebe nun ermutigende Signale, aber auch weiter Anlass zur Skepsis. Gegenwärtig sei das Risikoprofil ausgeglichen, was ihrer "Neutral"-Einschätzung entspreche./stk/bek

