Lumaland AG: Lumaland AG erwirbt über ein Joint-Venture-Vehikel den Geschäftsbetrieb der Things I like GmbH

01.03.2019 / 09:25 CET/CEST

Ad-hoc Meldung Insiderinformation nach § 17 MAR

Lumaland AG erwirbt über ein Joint-Venture-Vehikel den Geschäftsbetrieb der Things I like GmbH

Berlin, 1. März 2019 - Die Lumaland AG (ISIN: DE000A1YC996 / WKN: A1YC99) hat heute im Wege eines Asset Deals gemeinsam mit dem Unternehmer Alexander Sailer mit einem dazu gegründeten Joint-Ventures, die Übernahme des Geschäftsbetriebes der Things I like GmbH umgesetzt. Das Joint-Venture soll künftig unter der Bezeichnung MONOQI GmbH firmieren und damit den Geschäftsbetrieb der Things I like GmbH fortführen.

Die Lumaland AG, welche derzeit 49 % der Geschäftsanteile an dem Joint-Venture hält, verfügt über zwei Call-Optionen zum Erwerb der Mehrheit bzw. der übrigen 51 % der Geschäftsanteile an dem Joint-Venture von der moods-solutions GmbH, der Holdinggesellschaft von Herrn Sailer.

Mit der Beteiligung am Joint-Venture verbunden mit den Optionen zur Übernahme der anderen Geschäftsanteile und der tatsächlichen Übernahme des Geschäftsbetriebes der Things I like GmbH durch das Joint-Venture erwirbt die Lumaland AG eine weitere strategische Beteiligung im Bereich des Online-Handels mit ausgewählten Designerprodukten. Neben der Zahlung eines niedrigen sechsstelligen Betrages an den Insolvenzverwalter wurde die Übernahme von Verbindlichkeiten im niedrigen einstelligen Millionenbereich durch das Joint-Venture vereinbart.

Berlin, den 1. März 2019

Vorstand