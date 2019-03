ForestFinance, einer der größten Anbieter von Wald- und Agroforst-Direktinvestments in Europa, erweitert seine Produktpalette um ein weiteres Kakaoprodukt: KakaoDirektinvest II. Anleger investieren dabei laut ForestFinance in nachhaltig bewirtschaftete Kakaowälder in Panama, die hohe Sozialstandards ...

Den vollständigen Artikel lesen ...