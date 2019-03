IRW-PRESS: DGWA - Finest Financial Engineering: PDAC - Toronto 2019: DGWA - MADE IN GERMANY Booth

Am Sonntag startet in Toronto die 87. PDAC, die weltweit größte Messe für Explorations- und Bergbauunternehmen. Die DGWA ist zum vierten Mal in Folge und einmal mehr als einziges deutsches Kapitalmarktberatungsunternehmen auf dem Made in Germany (https://pdac.german-pavilion.com/en/exhibitors/76741/) Stand vertreten.

Made in Germany ist die offizielle und vom Bund unterstütze deutsche Präsenz auf zahlreichen Industriemessen weltweit und positioniert und repräsentiert einen Querschnitt der deutschen Industrie in den jeweiligen Sektoren.

Die DGWA unterstützt internationale Rohstoffunternehmen bei deren Aktivitäten am europäischen Kapitalmarkt und bietet die gesamte Leistungspalette in individualisiertet Form an:

- IPOs und Dual Listings

- Kommunikationskonzepte

- IR-PR Strategien

- Social Media & Media Consulting

- Financings

- Road Shows

- Corporate Finance und M&A

Die DGWA verfügt über ein breites Netzwerk von deutschsprachigen Investoren und einen im Heimatmarkt einzigartigen Track Record an erfolgreich begleiteten Transaktionen.

Darüber hinaus verfügt die DGWA - auch im Rahmen der Made in Germany Kooperation - über substanzielle Kontakte in die Industrie und zu Unternehmen, die am Rohstoffmarkt als Käufer aktiv sind, und unterstützt so z.B. bei Anbahnungen von Offtake Agreements.

Besuchen Sie Katharina Löckinger und Stefan Müller auf dem MADE IN GERMANY Stand in der North Hall (Booth 6115N-2).

