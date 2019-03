Die Vienna Insurance Group (VIG ) erwirbt 100 Prozent der Aktien der Gothaer Towarzystwo Ubezpieczen (Gothaer TU). Nach Zustimmung der lokalen Behörden wurde die Transaktion am 28. Februar 2019 abgeschlossen. Die VIG erwirbt das Unternehmen von der deutschen Gothaer Gruppe. Die Kaufvereinbarung wurde am 6. Juni 2018 unterzeichnet. Die Gesellschaft erwirtschaftete 2018 ein stabiles Prämienvolumen von rund 170 Mio. Euro, betreut mehr als 700.000 Kunden und verwaltet über zwei Millionen Versicherungspolizzen. Gegenwärtig sind 530 Mitarbeiter angestellt. Mit der Übernahme der Gothaer TU stärkt die VIG ihre Marktposition im Bereich der Sachversicherungen in Polen. Zusammen mit Gothaer TU wird sich der Marktanteil in diesem Bereich auf rund 9 Prozent ...

