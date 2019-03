Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für MTU nach Jahreszahlen für 2018 von 200 auf 215 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Triebwerksbauer habe in der vergangenen Woche ein weiteres beeindruckendes Zahlenwerk abgeliefert, mit starkem Wachstum über alle Sparten hinweg, schrieb Analyst Andrew Gollan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Ziele für 2019 hätten zudem den vorangegangenen Aussagen des Managements entsprochen. Er habe nun seine Schätzungen angepasst./ck/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2019 / 07:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0009 2019-03-01/09:49

ISIN: DE000A0D9PT0