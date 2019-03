Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für IAG von 525 auf 550 Euro angehoben und die Einstufung auf "Reduce" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) der Flugholding habe 2018 die Erwartungen etwas übertroffen, schrieb Analyst Andrew Lobbenberg in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er passte seine Schätzungen an, betonte aber, dass er das geäußerte Ziel eines stabilen Gewinns in 2019 skeptisch sehe./tih/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2019 / 16:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2019 / 03:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0015 2019-03-01/09:58

ISIN: ES0177542018