Die britische Investmentbank HSBC hat Rio Tinto nach starkem Lauf in den vergangenen sechs Monaten von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 4780 auf 4650 Pence gesenkt. Der Bergbaukonzern habe starke Resultate für das Jahr 2018 vorgelegt, schrieb Analyst Derryn Maade in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Wertlücke zum Konkurrenten BHP sei mittlerweile geschlossen worden und das Aufwärtspotenzial begrenzt./tih/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2019 / 17:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2019 / 04:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: GB0007188757