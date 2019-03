Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2019-03-01 / 09:30 *Lumaland Gruppe übernimmt MONOQI * Die neue MONOQI GmbH übernimmt ausgewählte Vermögenswerte im Zuge eines Asset-Deals Lumaland hält zunächst einen Minderheitenanteil an der neuen Gesellschaft, sichert sich jedoch ein Vorkaufsrecht für den Erwerb der Mehrheit Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart Davidson Capital bleibt als Partner an Board Berlin, [1. März 2019] - Die Lumaland AG, eine globale E-Commerce-Gruppe, übernimmt gemeinsam mit dem Unternehmer Alexander Sailer ausgewählte Vermögenswerte der Marke MONOQI als Asset-Deal von der Things I like GmbH. Damit setzt die Lumaland AG ihre Buy and Build- Wachstumsstrategie weiter konsequent um. MONOQI ist ein führender Online Shop für handverlesene Designs, die mit ihrem internationalen Scout-Team die besten Designs aufspüren und das Angebot kuratieren. Die MONOQI Community hat über 3,5 Millionen Mitglieder und erwirtschaftet inzwischen die Hälfte des Umsatzes im Ausland. Wanja S. Oberhof, CEO der Lumaland AG: "MONOQI ist eine ideale Ergänzung für unsere Angebotspalette. Durch unsere starken bestehenden Eigenmarken und die große und loyale MONOQI Community sehen wir hohe Synergien und freuen uns auf die Zusammenarbeit. Wir werden unseren eingeschlagenen Wachstumskurs sehr fokussiert weiterführen." Eran Davidson, CEO Davidson Shamir Technology Growth GmbH & Co KG - der erste und führende Venture Debt Fund in Deutschland - begrüßt die Lumaland AG als starken Partner, mit dem die MONOQI GmbH die nächsten Ziele erreichen wird. "Wir haben volles Vertrauen in die neue Partnerschaft sowie das Konzept und unterstützen es sowohl finanziell als auch strategisch", erklärt Eran Davidson. Dies ist die erste Public Partnership und damit ein wichtiger weiterer Schritt für Davidson Shamir Technology Growth GmbH & Co KG. *Kontakt:* Jessica Kuhla | E: jk@lumaland.com | T: +49 30 120 840 110 *Über Lumaland AG* Die Lumaland AG (www.lumaland.ag [1]) ist ein E-Commerce-Unternehmen, dass auf die Produktion und den Vertrieb von Produkten im Bereich Home and Living spezialisiert ist. Der Umsatz wird ausschließlich durch Eigenmarken wie RAVENSBERGER Matratzen, Lumaland, Möbelfreude, Pets & Partner und DoYourSports erzielt. Sitz der Lumaland AG ist Berlin. Die Lumaland AG beschäftigt 150 Mitarbeiter. www.lumaland.com [2] Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Lumaland AG Schlagwort(e): Unternehmen 2019-03-01 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Lumaland AG Tauentzienstr. 11 10789 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 120840112 E-Mail: office@lumaland.com Internet: www.lumaland.com ISIN: DE000A1YC996 WKN: A1YC99 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf Ende der Mitteilung DGAP-Media 782707 2019-03-01 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=51aa25a561190f9273baf8b78329097a&application_id=782707&site_id=vwd&application_name=news 2: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=6b14f14548fa1e2afc340da951a29515&application_id=782707&site_id=vwd&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

March 01, 2019 03:30 ET (08:30 GMT)