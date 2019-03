Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Pünktlich zum Monatsstart ist die jüngste Mini-Verschnaufpause an den europäischen Börsen in eine neue Rally-Runde gemündet. DAX und Euro-Stoxx-50 steigen beide auf neue Jahreshochs: Der DAX gewinnt 0,8 Prozent auf 11.606 Punkte, und der EuroStoxx-50 zieht um ein halbes Prozent auf 3.316 Punkte an. "Die Anleger werden wieder mutiger", sagt Thomas Altmann, Portfolio-Manager beim Vermögensverwalter QC Partners.

"Wir sehen aktuell wieder Umschichtungen aus Gold und Anleihen", so der Vermögensverwalter. Der Goldpreis fällt auf 1.307 Dollar, so billig war das Edelmetall zuletzt vor gut zwei Wochen.

In der Nacht hat auch der chinesische Caixin-Einkaufsmanager-Index positiv überrascht, nachdem am Donnerstagnachmittag bereits die US-Konjunkturdaten die Erwartungen geschlagen hatten. Die jüngsten Daten lassen damit auf ein Ende der aktuellen Konjunkturdelle hoffen. Der chinesische Einkaufmanager-Index stieg auf 49,9 im Februar nach 48,3 im Vormonat. Anleihen dürften daher ihren Kursrutsch weiter fortsetzen.

Positiv bewertet wird am Markt auch die Yen-Schwäche. Der Dollar steigt zum Yen auf neue Jahreshochs. Da der Yen im Abwärtstrend liegt, werden so genannte Carry-Trades wieder attraktiv. Anleger leihen sich billig Yen und investieren das Geld an anderen Märkten.

Nach den China-Daten stehen nun auch in Europa die Einkaufsmanager im Blick. Dazu kommen noch wichtige Inflationszahlen aus den Ländern der EU. In den USA wird der ISM-Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe veröffentlicht. Unternehmenszahlen gibt es unter anderem von der London Stock Exchange, Fiat Chrysler, WPP und Rheinmetall.

Rheinmetall stark - nur Telekoms im Minus

Die Zahlen von Rheinmetall werden positiv bewertet. Während der Umsatz die Erwartungen getroffen hat, liegt der operative Gewinn deutlich darüber. "Das spricht für die Profitabilität des Unternehmens", sagt ein Händler. Der Kurs gewinnt über 7 Prozent.

Im DAX sind Nachzügler gesucht: Covestro erholen sich um weitere 1,8 Prozent und Bayer um weitere 1,3 Prozent. Auch die Autowerte liegen gut im Markt, so Daimler und Conti mit je 1,3 Prozent Plus. Der europäische Stoxx-Branchenindex der Autotitel zieht um 1,1 Prozent an und stellt damit den größten Sektor-Gewinner.

Auch die Aktien der Konsumgüterhersteller können sich erholen. So steigen Kering um 3 Prozent. Im Minus liegen lediglich die Telekom-Titel, deren Index 0,8 Prozent verliert.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.320,96 0,69 22,70 10,65 Stoxx-50 3.044,43 0,49 14,76 10,30 DAX 11.621,68 0,92 106,04 10,06 MDAX 24.606,29 0,90 220,57 13,98 TecDAX 2.624,45 0,87 22,52 7,11 SDAX 10.929,93 1,16 125,08 14,94 FTSE 7.109,44 0,49 34,71 5,15 CAC 5.275,84 0,67 35,32 11,52 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 0,18 0,00 -0,06 US-Zehnjahresrendite 2,72 0,00 0,04 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8.23 Uhr Do, 17.07 Uhr % YTD EUR/USD 1,1358 -0,12% 1,1367 1,1384 -0,9% EUR/JPY 127,09 +0,36% 127,08 126,72 +1,1% EUR/CHF 1,1358 +0,09% 1,1350 1,1350 +0,9% EUR/GBP 0,8577 +0,03% 0,8577 0,8562 -4,7% USD/JPY 111,89 +0,47% 111,81 111,31 +2,1% GBP/USD 1,3244 -0,14% 1,3249 1,3295 +3,8% Bitcoin BTC/USD 3.809,00 +0,38% 3.800,00 3.857,34 +2,4% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,62 57,22 +0,7% 0,40 +25,0% Brent/ICE 66,81 66,31 +0,8% 0,50 +22,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.308,13 1.314,05 -0,5% -5,93 +2,0% Silber (Spot) 15,54 15,55 -0,1% -0,01 +0,3% Platin (Spot) 866,49 879,70 -1,5% -13,21 +8,8% Kupfer-Future 2,96 2,95 +0,3% +0,01 +12,5% ===

