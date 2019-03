Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Mit Unterschreiten des Oktober-Aufwärtstrends bleibt die technische Perspektive getrübt, fundamentale Gründe für fortgesetzte Kursverluste gibt es aber nicht, so die Analysten der Helaba.So dürfte die EWU-Teuerung unterhalb des EZB-Ziels bleiben und die Kernteuerungsrate bei niedrigen 1,1% VJ verharren. Zinsfantasien würden vor diesem Hintergrund gedämpft bleiben, zumal die Analysten auch bei den Stimmungsindikatoren keine positiven Überraschungen ausmachen würden. Kurse unterhalb von 165,20 würden Potenzial bis 164,93 eröffnen, dem Tief vom 5. Februar. Widerstände würden die Analysten an der 21-Tagelinie bei 166,08 und am unterschrittenen Aufwärtstrend lokalisieren, der heute bei 166,33 verlaufe. Die Trading-Range liege zwischen 164,93 und 166,08. ...

