München (www.anleihencheck.de) - Für Vontobel ist die Aktie von Evonik (ISIN DE000EVNK013/ WKN EVNK01) eine Investmentidee und die Bank Vontobel Europe AG liefert Vorschläge, wie Anleger mit Aktienanleihen von dieser Einschätzung profitieren können.Evonik sei eines der weltweit führenden Unternehmen der Spezialchemie. Das Unternehmen biete verschiedene Produkte in den Bereichen Konsumgüter, Tierernährung und Pharmazeutika an. Der Essener Konzern starte zudem einen weiteren eigenen Fonds für Wagniskapital mit einem Volumen von über EUR 150 Mio., um in Chemie-Gründungen und Start-ups zu investieren. Der Chemiekonzern wolle somit das Volumen seines Venture-Capital-Engagements auf EUR 250 Mio. mehr als verdoppeln. Das Start-up Jenacell, in das Evonik nun investieren wolle, passe ins Beuteschema, denn Moleküle und Materialien für Medizintechnik und Kosmetik würden zu den Geschäften gehören, auf die Evonik seine Investitionen konzentrieren wolle. Für den Essener Konzern mit einem Jahresumsatz von EUR 14,4 Mrd. und einem Betriebsgewinn von EUR 2,4 Mrd. sei das ein vergleichsweise hohes Investment. Die wesentlich größere BASF besitze beispielsweise einen Venture-Capital-Fond über EUR 225 Mio. ...

