Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rheinmetall nach Zahlen für das vierte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 117 Euro belassen. Analyst Sven Weier lobte in einer am Freitag vorliegenden Schnelleinschätzung eine starke Auftragsentwicklung im Rüstungsbereich und das über den Erwartungen liegende operative Ergebnis des Konzerns. Auch letzteres habe vor allem am Rüstungsbereich gelegen./tih/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2019 / 07:15 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

