FRANKFURT (Dow Jones)--Die deutsche Industrie ist im Februar tiefer in den kontraktiven Bereich abgerutscht. Wie IHS Markit in zweiter Veröffentlichung mitteilte, fiel der in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex auf 47,6 (Januar: 49,7) Punkten. Unterhalb von 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer eine Schrumpfung. Schon im Zuge des ersten Ausweises war ein Rückgang auf 47,6 Punkte berichtet worden. Volkswirte hatten im Mittel mit einer Bestätigung des ersten Ausweises gerechnet.

"Der Einkaufsmanagerindex rutschte im Februar noch weiter in die Negativzone, da bei der Produktion erstmals seit nahezu sechs Jahren ein Minus zu Buche schlug und sich der Auftragseingang einmal mehr von den Spitzenwerten aus dem Vorjahr entfernt hat", sagte IHS-Markit-Volkswirt Phil Smith. "Vor allem der erneut starke Rückgang der Exportorder wog dabei besonders schwer."

Für 2019 rechneten die Industrieunternehmen mit einem "harten Jahr". Negativ auswirken dürften sich vor allem die Unsicherheit hinsichtlich des Brexits, die Gefahr von Handelskriegen sowie wachsende Sorgen über eine Abschwächung, die über den Automobilsektor hinausgehen könnte.

March 01, 2019 04:05 ET (09:05 GMT)

