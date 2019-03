++ Kanadische Wirtschaft dürfte sich 2018 auf 1,2% verlangsamt haben ++ Rückgang beim ISM-Herstellungsindex nach Anstieg im Januar erwartet ++ Europäische Inflation könnte von günstigem Basiseffekt profitieren ++ Am letzten Handelstag der Woche dominieren die Umfragedaten den Wirtschaftskalender. Überarbeitete EMI-Werte zum verarbeitenden Gewerbe aus den einzelnen Mitgliedsländern der Eurozone werden den ganzen Vormittag über veröffentlicht, aber zweite Messwerte neigen selten dazu, den Markt zu bewegen. Einblicke in den Produktionssektor gibt es auch in Großbritannien und den USA. EUR und CAD dürften aufgrund von Inflations- bzw. BIP-Daten ebenfalls eine erhöhte Volatilität aufweisen. 10:30 Uhr | Großbritannien, EMI zum verarbeitenden Gewerbe (Februar): GBP genoss eine gewisse Erleichterung, da alles darauf hindeutete, dass sich der Brexit verzögern wird. Es versteht ...

