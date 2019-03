Berlin (ots) - Der Präsident des Landessportbundes Berlin, Thomas Härtel, hat sich für eine Bewerbung der Bundeshauptstadt für die Olympischen Sommerspiele 2036 ausgesprochen. Gerade das Datum sei eine große Chance für Berlin und Deutschland, erklärte Härtel am Freitag im Inforadio des Rundfunks Berlin-Brandenburg (rbb).



"Hundert Jahre nach den Olympischen Spielen von 1936 ist es ein richtiges Datum, sich auch mit der wechselvollen Geschichte unseres Landes, mit der leidvollen Geschichte auseinanderzusetzen. 1936 sind die Olympischen Spiele durch die Nazis missbraucht worden, im Hintergrund wurde der Überfall auf Polen vorbereitet, jüdische Sportlerinnen und Sportler wurden ausgeschlossen von den Olympischen Spielen. Und ich denke, wir können mit dem Rückblick ein Zeichen setzen, wohin sich Deutschland entwickelt hat - zu einem demokratischen, friedvollen und weltoffenen Land", erklärte Härtel.



Er räumte ein, dass es sich dabei um ein "hochsensibles Projekt" handle: "Das müssen wir mit unserer Stadtgesellschaft intensiv diskutieren. (...) Wir müssen zeigen, dass wir uns mit der Auseinandersetzung befasst haben. (...) Wir wollen neue Olympische Spiele, nachhaltige Olympische Spiele, weltoffene Spiele, dopingfreie Spiele. Wir wollen zeigen, dass sich in einem Land etwas entwickelt und damit eine Botschaft aussenden."



Härtel verwies auf die Fußball-Weltmeisterschaft 2006. Damals habe Deutschland sich als Gastgeber als weltoffenes, freundliches Land präsentiert: "Das wollen wir mit den Olympischen Spielen 2036 ebenso vollbringen."



OTS: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) newsroom: http://www.presseportal.de/nr/51580 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_51580.rss2



Pressekontakt: Rundfunk Berlin-Brandenburg Inforadio Chef/Chefin vom Dienst Tel.: 030 - 97993 - 37400 Mail: info@inforadio.de