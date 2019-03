Fuer folgende Geschaefte in der ISIN XS0552915943, Wertpapier-Name: BOMBARDIER INC. 10/21REGS , wird ein Mistrade-Antrag geprueft:





Datum Zeit Volumen Preis

01.03.2019 08:00:13 200.000 107,515



Fair Value lt. Antragsteller: 109,5 %