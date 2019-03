Seit Anfang des Jahres kann sich die Aktie erneut verbessern und gewinnt wieder an Wert. Ein kurzes Einknicken konnte wiederholt von einer Aufwärtsbewegung abgefedert werden und der Kurs steigt wieder allmählich an. Ein Kaufsignal scheint in nächster Nähe zu liegen und könnte schon bald erfolgen. Die SMA (200) verläuft direkt unter dem Kurs der Aktie und dient als erfolgreiche Unterstützung. Es gilt den Wert von 3,30 USD zu unterbieten und den Widerstand der bei 11 USD notiert einzuholen, doch ... (Anna Hofmann)

Den vollständigen Artikel lesen ...