...stapelt aber tief mit der Jahresprognose. Vorläufige Eckwerte für 2018: Umsatz + 38,2 % auf 290,8 Mio. € (= Rekord), davon mehr als ein Drittel unter dem Label E-Mobility (Wachstum hier sogar 72,7 %). Bereinigtes Ebit + 39,5 % auf 29,3 Mio. € (= ebenfalls Rekord). Haar in der Suppe: DasManagement will offenbar nicht auf dem falschen Fuß erwischt werden und rechnet für 2019 nur mit einer leichten Steigerung bei Umsatz und Ebit. Das wird wachstumshungrige E-Mobility-Anhänger kaum hinter dem Ofen hervorlocken, was zur angeschlagenen Charttechnik passt. Wir gehen noch nicht in Gegenposition, aber: AUMANNist gut aufgestellt, um mittel- bis langfristig wieder stärker auf das Gaspedal zu drücken. Liquide Mittel etwa 116,5 Mio. €, Eigenkapitalquote über 55 %. Demnächst könnte aus der Aktie eine reizvolle Comeback-Chance werden. Im Auge behalten!



