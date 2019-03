Zürich (ots) - Seit Sommer letzten Jahres ist der Goldpreis im Aufwärtstrend. Aktuell liegt er bei 1.161,95 US-Dollar (Stand 28.02.2019, 12:50 Uhr) und die meisten Analysten der großen Geldhäuser weltweit rechnen für dieses Jahr mit einem weiteren Preisanstieg. Auch die Experten der international agierenden Swiss Gold Bank Sarl vertreten diese Einschätzung. Ihre Prognose basiert auf verschiedenen Indikatoren.



Hervorzuheben sind die Auswirkungen der Geldpolitik der Federal Reserve und die Entwicklung des US-Dollars. Da das Ende des Zinserhöhungszyklus in den USA näher rückt, könnte der US-Dollar im Jahresverlauf 2019 spürbar unter Druck geraten.



Hinzu kommt die Rekordverschuldung der USA bei einem gleichzeitigen hohen Leistungsbilanzdefizit, woran auch die höheren Handelszölle kaum etwas ändern werden. Die Experten rechnen daher mit einem schwächeren US-Dollar, wovon der Goldpreis profitieren würde. Auch angesichts der niedrigeren Zinsen wird Gold wieder attraktiver für Anleger, da seine Opportunitätskosten signifikant fallen. Zudem besitzen Investoren bei niedrigen Zinsen und langsameren Wirtschaftswachstum weniger Auswahlmöglichkeiten ihr Geld profitabel anzulegen.



Durch die vorangegangenen Börsenturbulenzen rückte das Interesse an Gold wieder verstärkt in den Fokus. Wer auf niedrigere Notierungen gesetzt hatte, konnte die Wetten nicht mehr aufrechterhalten. Die Short-Positionen wurden abgebaut, und inzwischen laufen wieder mehr Kontrakte auf steigende Preise als auf fallende. Auch das gibt dem Goldpreis weiter Auftrieb.



Und noch etwas spricht für Gold: Die Nachfrage steigt. Im letzten Jahr haben allein die Zentralbanken, laut World Gold Council, ihre Bestände deutlich ausgebaut. Die Zukäufe lagen bei 400 bis 500 Tonnen.



Auch wenn Gold eine klassische Anlageform ist, so ist die Preisentwicklung für den Laien doch nur sehr schwer abzuschätzen. Der Goldpreis wird durch viele Parameter beeinflusst. Die Kunden der Swiss Gold Bank Sarl haben den Vorteil, dass ihre Edelmetallkonten von ausgewiesenen Spezialisten professionell gemanagt werden. Ihren Edelmetallbestand haben die Anleger dabei jederzeit im Blick, und das alles zu attraktiven Konditionen. Die Mitarbeiter des Edelmetallhauses sind Profis im Goldbusiness. Sie setzen ihre Informationen, Beziehungen und Kontakte dafür ein, das Beste für ihre Kunden zu erreichen, egal ob Privatanleger oder institutionelle Investoren.



Die Goldexperten sind überzeugt, dass der Aufwärtstrend anhalten wird und das Edelmetall eine der besten Anlageformen des laufenden Jahres ist. Selbst wenn die Kurssteigerungen nicht mehr so rasant verlaufen sollten, bieten sich für Investoren gute Chancen. Neben dem Kauf von physischem Gold können Anleger bei der Swiss Gold Bank Sarl auch in profitable Goldsparpläne investieren oder ihr Golddepot mit anderen Edelmetallen kombinieren. Gold sollte in keinem Portfolio fehlen und die Experten der Swiss Gold Bank Sarl informieren gerne über die verschiedenen Anlagemöglichkeiten eines Goldinvestments.



