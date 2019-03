Frankfurt (www.fondscheck.de) - Die Rally an Chinas Aktienmärkten seit Jahresanfang geht auch an Fondsanleger nicht spurlos vorüber, so die Deutsche Börse AG."Anleger setzen auf eine Einigung im Handelsstreit zwischen den USA und China", berichte Matthias Präger von der Baader Bank.In den Portfolios seien zum Beispiel der Robeco Chinese Equities (ISIN LU0187077309/ WKN A0CA01), der UBS Equity Fund China Opportunity (ISIN LU0067412154/ WKN 986579) und der HSBC GIF Chinese Equity (ISIN LU0039217434/ WKN 972629) gelandet. Fonds mit chinesischen Aktien hätten 2018 ein miserables Jahr gehabt, 2019 sehe es aber bislang besser aus: So habe der Robeco-Fonds seit Jahresanfang schon um 16 Prozent zugelegt, der UBS-Fonds sogar um 19 Prozent. ...

