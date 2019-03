Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Aumann nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Der Maschinenbauer habe zwar beim Umsatz im vierten Quartal enttäuscht, schrieb Analyst Christian Glowa in einer am Freitag vorliegenden Studie. Doch der Auftragseingang sei vor allem wegen der neuen Kunden in Asien ein Grund für Optimismus. Alles in allem bleibe die Wachstumsstory intakt, auch wenn das erste Halbjahr eventuell etwas schwächer läuft./stk/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2019 / 08:00 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.03.2019 / 08:18 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0033 2019-03-01/11:27

ISIN: DE000A2DAM03