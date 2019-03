Kanadas zwei größte Cannabis-Unternehmen präsentierten diese Woche ihre Quartalsergebnisse und diese zeigen, dass Canopy Growth (WKN:A140QA) und Aurora Cannabis (WKN:A12GS7) weiterhin in einem Kampf um die Vorherrschaft über das, was eines Tages zu einem Marktplatz mit 200 Mrd. US-Dollar werden könnte, stecken. Die Quartalsberichte sind besonders wichtig, da sie den Investoren einen ersten Blick ermöglichen, wie sich Freizeit-Marihuana in Zukunft auf Umsatz und Rendite auswirken kann. Lass uns einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...