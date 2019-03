Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Barclays nach Aussagen zum ersten Quartal von 216 auf 215 Pence gesenkt. Die Einstufung wurde zugleich auf "Buy" belassen. Analyst David Lock passte laut einer am Freitag vorliegenden Studie seine Schätzungen an. Dazu schrieb er: Das vierte Quartal der britischen Großbank sei üblicherweise dasjenige, in dem sich die Bilanzrisiken auf einem Tiefpunkt befänden, während das erste Quartal den Höhepunkt markiere. Daher sei die harte Kernkapitalquote typischerweise im ersten Quartal auch besonders gering./ck/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 28.02.2019 / 21:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.02.2019 /n.b./ GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

