In Toronto öffnet an diesem Wochenende die weltgrößte Rohstoffmesse, die PDAC, ihre Tore. Das bestimmende Thema ist schon jetzt klar: Die Übernahmeofferte von Barrick Gold für Newmont Mining.



Während viele Investoren die Offerte als Nebelkerze abtun, da der Übernahmepreis unter dem aktuellen Kurs von Newmont liegt, gibt Markus Bußler dem Angebot eine realistische Chance. "Es geht nicht darum, was die Großaktionäre wollen", sagt Markus Bußler. Blackrock und Vanguard hielten zusammen rund 25 Prozent an Newmont. Gelingt es Barrick, diese beiden Aktionäre auf seine Seite zu ziehen, dann dürfte die Offerte durchaus gute Chancen haben, erfolgreich zu sein. Egal, wie grotesk sich ein feindliches Übernahmeangebot unter dem aktuellen Kurs auf den ersten Blick auch anhören mag. "Jede Branche hat seine großen, bestimmenden Konzerne", sagt Bußler. Doch bei Gold gibt es so etwas bislang praktisch nicht. Die Produktion des weltgrößten Goldproduzenten Barrick Gold steuert bislang nur rund fünf Prozent zum Weltmarkt bei. Das sieht in anderen Branchen bei den Weltmarktführern deutlich anders aus. Der große Verlierer könnte auf den ersten Blick Goldcorp sein. Barrick hat klar gemacht, dass die Übernahme von Goldcorp durch Newmont abgeblasen werden müsste. Das ganze würde zwar 650 Millionen Dollar kosten - aber Mark Bristow, CEO von Barrick Gold, scheint bereit sein, zu zahlen, wenn er dafür Newmont und vor allem die Nevada-Assets von Newmont bekommt. Die Poker-Partie geht also in die nächste Runde. "Eins solche Übernahme, so ungewöhnlich sie auch wäre, würde die Goldbranche langfristig sogar stärken", vermutet Markus Bußler. Von daher: Barrick Gold & Newmont Mining - warum eigentlich nicht? Sollte die Übernahmen konkreter werden, dürfte der Markt auch auf die übrigen Player in Nevada blicken. Durchaus möglich, dass Barrick dann das Gebiet weiter konsolidiert. Aber das ist sicher noch Zukunftsmusik. Die komplette Sendung können Sie gleich hier ansehen. Wollen Sie dabei sein bei der Rallye der Edelmetallaktien? Dann testen Sie 13 Ausgaben des Börsendienstes "Goldfolio" für nur 49 Euro. Alle Details unter: https://www.goldfolio.de/start.htm Schafft Gold den Ausbruch? Wie steht es um Silber, Öl & Co? Bleiben Sie informiert mit dem wöchentlichen NEWSLETTER von Rohstoff-Experte Markus Bußler. Jetzt kostenlos registrieren! http://www.goldfolio.de Auf der Homepage erhalten Sie unter anderem auch weitere Infos zum Goldfolio Börsendienst. Nutzen Sie das attraktive Kennenlern-Angebot. Facebook: https://www.facebook.com/BusslersGoldgrube